В Еквадорі напали на майданчик для півнячих боїв, 12 осіб загинули

Зброю та копії поліцейської та армійської форми вилучили під час поліцейських рейдів у північно-західній провінції Манабі.

Поліція Еквадору заявила, що заарештувала чотирьох осіб у зв'язку з нападом озброєних осіб на майданчик для боїв півнів, під час якого загинули 12 людей, пише BBC.

Зброю та копії поліцейської та армійської форми вилучили під час поліцейських рейдів у північно-західній провінції Манабі в п'ятницю ‒ через день після нападу в сільській громаді Ла Валенсія.

Кадри нападу, поширені в соціальних мережах, показали, як озброєні люди виходять на ринг і відкривають вогонь, а налякані глядачі кинулися шукати укриття.

У місцевих ЗМІ повідомлялося, що нападники у фейковому військовому спорядженні були членами злочинної групи, чиї суперники брали участь у бої півнів.

Правоохоронці області розпочали кримінальне провадження.

Вважається, що в латиноамериканській країні діють близько 20 злочинних угруповань, які змагаються за контроль над основними маршрутами доставки наркотиків.

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що близько 70% світового кокаїну зараз проходить через порти Еквадору, а потім відправляється до США та Європи.

Наркотик контрабандою доставляється в Еквадор із сусідніх Колумбії та Перу – двох найбільших у світі виробників кокаїну.

Цього січня у країні сталося 781 вбивство, що зробило цей місяць найсмертнішим за останні роки. Багато з них були пов'язані з незаконним обігом наркотиків.