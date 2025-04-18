Колумбія призупиняє перемир'я з повстанським угрупованням FARC

Фракція розірвала відносини з Революційними збройними силами Колумбії, коли у 2016 році підписала мирний договір з урядом, щоб покласти край п’ятидесятирічній боротьбі.

Президент Колумбії Густаво Петро призупинив перемир'я з угрупованням, яке колись належало до озброєної повстанської організації Революційні збройні сили Колумбії (FARC), пише DW.

Фракція розірвала відносини з FARC, коли у 2016 році підписала мирний договір з урядом, щоб покласти край п’ятидесятирічній боротьбі. Бійці FARC склали зброю в рамках угоди, але деякі старі групи повстанців, а також нові, які з’явилися пізніше, продовжують мобілізацію.

Термін припинення вогню між урядом і дисидентським угрупуванням FARC закінчився на початку цього тижня. Очікувалося, що розширення буде узгоджено, але його не вдалося вчасно схвалити.

Петро підкреслив, що це рішення не означає припинення мирних переговорів з угрупованням.

Тепер обидві сторони мають 72 години, щоб переїхати до місць, де вони вживуть власних заходів безпеки та захисту.

Режим припинення вогню діяв із грудня 2023 року та кілька разів продовжувався. У 2024 році Петро призупинив перемир'я з частинами групи, як їхні бійці напали на громаду корінного населення.

Мирні переговори з кількома незаконними збройними формуваннями є частиною амбітної урядової політики Петро, спрямованої на досягнення "paz total" або "повного миру". З моменту вступу на посаду у 2022 році він провів переговори з кількома групами. Однак багато бойовиків і озброєних груп відкидають мир з колумбійським урядом.