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Мелоні запросила Трампа зустрітися з лідерами ЄС у Римі

Президент США погодився здійснити державний візит до Італії.

Мелоні запросила Трампа зустрітися з лідерами ЄС у Римі
Джорджа Мелоні та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні за підсумками розмови у Білому домі заявила про згоду президента США Дональда Трампа здійснити державний візит до Італії.

Як пише Reuters, очільниця італійського уряду запропонувала республіканцю не лише завітати до Рима, але й зробити італійську столицю місцем потенційних особистих перемовин Трампа з європейськими лідерами щодо ситуації довкола митних тарифів. 

За словами Мелоні, президент розгляне можливість зустрічі з представниками Євросоюзу під час своєї мандрівки. Представляти блок під час діалогу, ймовірно, буде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Перед поїздкою Мелоні у Вашингтон низка європейських чиновників звинуватили її у намірі захищати інтереси виключно Італії, не презентувавши Трампу спільну позицію 27 держав-членів ЄС.

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