Мелоні запросила Трампа зустрітися з лідерами ЄС у Римі

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні за підсумками розмови у Білому домі заявила про згоду президента США Дональда Трампа здійснити державний візит до Італії.

Як пише Reuters, очільниця італійського уряду запропонувала республіканцю не лише завітати до Рима, але й зробити італійську столицю місцем потенційних особистих перемовин Трампа з європейськими лідерами щодо ситуації довкола митних тарифів.

За словами Мелоні, президент розгляне можливість зустрічі з представниками Євросоюзу під час своєї мандрівки. Представляти блок під час діалогу, ймовірно, буде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Перед поїздкою Мелоні у Вашингтон низка європейських чиновників звинуватили її у намірі захищати інтереси виключно Італії, не презентувавши Трампу спільну позицію 27 держав-членів ЄС.