Трамп: угоду щодо корисних копалин підпишуть наступного четверга

Президент США Дональд Трамп розповів про перспективи підписання угоди про корисні копалини з Україною.
Про це повідомляє Reuters.
"Що ж, у нас є угода про корисні копалини, яку, я думаю, буде підписано в наступний четвер. І я припускаю, що вони виконають угоду, тож побачимо. Але ми домовилися про це", — заявив Трамп.
Угода з США
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Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.
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У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.
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Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.
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Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.
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Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.
- Технічна зустріч України і США на тему підписання угоди про мінерали є продуктивною. Сьогодні робота триває.