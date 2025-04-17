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Трамп: угоду щодо корисних копалин підпишуть наступного четверга

Подробиць президент США не повідомив.

Трамп: угоду щодо корисних копалин підпишуть наступного четверга
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розповів про перспективи підписання угоди про корисні копалини з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

"Що ж, у нас є угода про корисні копалини, яку, я думаю, буде підписано в наступний четвер. І я припускаю, що вони виконають угоду, тож побачимо. Але ми домовилися про це", — заявив Трамп.

Угода з США

  • Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.

  • У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.

  • Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.

  • Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.

  • Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.

  • Технічна зустріч України і США на тему підписання угоди про мінерали є продуктивною. Сьогодні робота триває.
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