Трамп: угоду щодо корисних копалин підпишуть наступного четверга

Президент США Дональд Трамп розповів про перспективи підписання угоди про корисні копалини з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

"Що ж, у нас є угода про корисні копалини, яку, я думаю, буде підписано в наступний четвер. І я припускаю, що вони виконають угоду, тож побачимо. Але ми домовилися про це", — заявив Трамп.

Угода з США

Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.