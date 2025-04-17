Reuters: SpaceX із партнерами стали фаворитами проєкту протиракетної оборони США «Золотий купол»

Компанія Маска хоче взятися за реалізацію частини програми, при цьому уряд США не володітиме технологією напряму, а лише платитиме за доступ до неї як до послуги.

Компанія SpaceX Ілона Маска разом із виробником програмного забезпечення Palantir Technologies та виробником дронів Anduril, стала основним претендентом на розробку ключових елементів проєкту протиракетної оборони США під назвою «Золотий купол» (Golden Dome), передає Reuters із посиланням на джерела.

Як відомо, президент Дональд Трамп 27 січня підписав указ про запуск програми, назвавши ракетні загрози «найбільш катастрофічною небезпекою, з якою стикаються Сполучені Штати». Проєкт «Золотий купол» передбачає створення багаторівневої оборонної системи, яка включатиме сузір’я супутників для глобального стеження за пусками ракет, їхньої траєкторії та подальшого перехоплення.

За попереднім планом, має бути виведено на орбіту від 400 до понад 1000 супутників. Частина з них здійснюватиме розвідку та спостереження, а окрема група з приблизно 200 супутників матиме ударні функції — вони знищуватимуть ворожі ракети за допомогою лазерів або високоточних ракет.

SpaceX претендує на частину ініціативи Golden Dome, яка називається «рівнем охорони» — сузір'ям супутників, які виявлятимуть ракети, відстежуватимуть їхню траєкторію та визначатимуть, чи прямують вони у бік США.

Однією з особливостей участі компанії Маска у проєкті стала пропозиція реалізувати її частину системи на умовах підписки. Згідно з цією моделлю, уряд США не володітиме технологією напряму, а лише платитиме за доступ до неї як до послуги. Це дозволить обійти традиційні закупівельні протоколи Пентагону, що може суттєво прискорити розгортання системи. Водночас така модель викликає занепокоєння в окремих посадовців Міноборони США — уряд може втратити контроль над ціноутворенням та оновленням системи.

Усі три компанії, залучені до консорціуму, пов’язані з підприємцями, які підтримують Трампа. Маск, за даними Reuters, пожертвував понад 250 мільйонів доларів на підтримку його виборчої кампанії та наразі входить до президентської команди як радник з питань ефективності уряду. Його головний радник у SpaceX — колишній генерал ВПС США Терренс О’Шонессі — також бере участь у перемовинах із Пентагоном.

У переговорах бере участь генерал Космічних сил США Майкл Гетлейн, який обговорює, чи має SpaceX володіти частиною системи самостійно, чи вона має бути власністю уряду США.

Попри переваги SpaceX (зокрема, власну ракетну інфраструктуру Falcon 9 та десятки запущених супутників-шпигунів), у конкурсі також беруть участь великі гравці оборонного ринку: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing та RTX. Загалом Пентагон отримав понад 180 заявок від різних компаній, включно з оборонними стартапами Epirus, Ursa Major та Armada.

Пентагон очікує початку розгортання перших компонентів системи вже з 2026 року, а остаточне завершення — після 2030-го. За оцінками джерел, вартість проєкту може сягнути сотень мільярдів доларів. Тільки початкова фаза, на яку претендує SpaceX, обійдеться у 6–10 мільярдів доларів.

Якщо група SpaceX отримає контракт, це стане найбільшим проривом технологічних компаній Кремнієвої долини в оборонному секторі США. Однак деякі експерти наголошують, що компанія Маска ще ніколи не реалізовувала повноцінної системи національної оборони.

До речі, SpaceX оцінила попередню інженерну та проєктну роботу для шару зберігання супутників у суму від 6 до 10 мільярдів доларів.