У Чехії повідомили про повну незалежність від російської нафти

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна стала незалежною від російської нафти.
Його заяву цитує агентство ČTK. За словами Фіали, це зміцнило енергетичну безпеку, оскільки попередня залежність від російських поставок зробила Чехію вразливою.
Завершили модернізацію потужностей нафтопроводу TAL, який сполучає країну із заходом. Таким чином через понад 60 років Чехія стала незалежною від нафтопроводу "Дружба", нафта яким до країни не потрапляє вже кілька тижнів.
Перші збільшені поставки неросійської нафти надійшли з резервуарного парку в Трієсті до Центрального нафтового резервуарного парку в Нелагозевесі, звідки вони відправляться на Литвиновський НПЗ, який технологічно готовий до переходу на неросійську нафту.
Тепер Чехія може перекачувати до восьми мільйонів тонн нафти на рік із західних нафтопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів країни. У попередні роки поставки складали приблизно 50 відсотків російської нафти і 50 відсотків неросійської.
Чеська Республіка вперше використовує збільшену потужність нафтопроводу TAL в режимі реального часу.
- Уряд Чехії в листопаді 2022 року вирішив реалізувати проект під назвою TAL-PLUS, який забезпечив збільшення транспортної спроможності європейського нафтопроводу TAL. Він був відповіддю на російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Технічні роботи розпочали в травні 2024 року.
- Трансальпійський нафтопровід (TAL) існує з 1967 року і зараз вперше досягне максимальної проектної потужності. Він починається в Трієсті, Італія, і продовжується до Австрії та Німеччини.
- Нафтопровід "Дружба" почав працювати в тодішній Чехословаччині в 1962 році, і торік він поставив до Чехії 2,7 мільйона тонн нафти, що становило 42 відсотки від загального обсягу.
- Ще у 2022 році Європейський Союз заборонив імпорт більшості нафти з Росії. Але Чехія, Словаччина та Угорщина використовували виняток із санкцій через брак інших поставок.
- Про те, що Чехія хоче позбутися залежності від російської нафти, говорив прем'єр-міністр Петер Фіала ще у 2022 році. Наступного року він пообіцяв вирішити це питання "найближчим часом".
- І вже восени минулого року стало відомо, що Чехія не планує продовжувати користуватися винятком із санкцій ЄС, який дозволяє їй імпортувати дизельне паливо та інші продукти, виготовлені з російської нафти.