У Чехії повідомили про повну незалежність від російської нафти

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна стала незалежною від російської нафти.

Його заяву цитує агентство ČTK. За словами Фіали, це зміцнило енергетичну безпеку, оскільки попередня залежність від російських поставок зробила Чехію вразливою.

Завершили модернізацію потужностей нафтопроводу TAL, який сполучає країну із заходом. Таким чином через понад 60 років Чехія стала незалежною від нафтопроводу "Дружба", нафта яким до країни не потрапляє вже кілька тижнів.

Перші збільшені поставки неросійської нафти надійшли з резервуарного парку в Трієсті до Центрального нафтового резервуарного парку в Нелагозевесі, звідки вони відправляться на Литвиновський НПЗ, який технологічно готовий до переходу на неросійську нафту.

Тепер Чехія може перекачувати до восьми мільйонів тонн нафти на рік із західних нафтопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів країни. У попередні роки поставки складали приблизно 50 відсотків російської нафти і 50 відсотків неросійської.

Чеська Республіка вперше використовує збільшену потужність нафтопроводу TAL в режимі реального часу.