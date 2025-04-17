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Уряд Сербії очолив лікар без досвіду в політиці

Дві третини міністрів перекочували з попереднього складу.

Уряд Сербії очолив лікар без досвіду в політиці
Прем'єр-міністр Сербії Джуро Мацут
Фото: EPA/UPG

Парламент Сербії затвердив новий уряд на чолі з Джуро Мацутом - лікарем-ендокринологом, професором медицини, який раніше ніколи не працював у сфері політики.

Як пише Reuters, призначення Мацута прем'єром було формальністю, адже керівна Сербська прогресивна партія президента Александра Вучича має у парламенті республіки монобільшість. 

Новий глава уряду пообіцяв утримувати дефіцит бюджету на рівні 3% ВВП, не змінювати фіскальну політику до 2029 року, а також балансувати у зовнішніх відносинах між курсом на вступ до ЄС та бажанням підтримувати партнерство з Китаєм, США і Росією.

Учасники опозиційних протестів, які тривають в країні, вимагали від президента призначити уряд технократів. Проте з 31 міністра "нового" складу 22 людини працювали і у попередньому кабінеті на чолі з Мілошем Вучевичем. Тож зміни, які Вучич обіцяв протестувальникам, виявилися фактично косметичними.  

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