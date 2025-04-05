Уряд затвердив використання нового правопису кримськотатарської мови

Кабмін затвердив використання нового правопису кримськотатарської мови.

"Кабінет Міністрів України зробив важливий крок у напрямку збереження мовної самобутності кримськотатарського народу", – йдеться у повідомленні представництва президента України в Криму.

Уряд підтримав пропозицію, яку подала Державна служба України з етнополітики та свободи совісті щодо використання нового правопису кримськотатарської мови. Раніше цю пропозицію схвалила Національна комісія з питань кримськотатарської мови.

Цей документ – це результат масштабної роботи, яка тривала з 2023 року. Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки, що відповідає сучасним мовним тенденціям та історичній традиції кримськотатарської мови.

Над створенням правопису працювали провідні мовознавці, науковці та представники кримськотатарського народу. Зокрема, до розробки долучилися Міністерство освіти і науки України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Меджліс кримськотатарського народу та інші фахівці.

Затверджені правила охоплюють написання, навчання, використання у медіа, літературі та топоніміці. Вони рекомендовані до застосування всіма державними органами, включно з місцевими адміністраціями та військовими адміністраціями, зокрема на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

До моменту ухвалення документа пройшло шість засідань. Завершальне слово було за Національною комісією, яка 4 листопада 2024 року офіційно схвалила проєкт правопису.

Розроблення правопису кримськотатарської мови є складовою частиною виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови до 2032 року, яка координується Національною комісією з питань кримськотатарської мови.

"Це рішення має важливе символічне й практичне значення: воно не лише забезпечує реалізацію прав корінного народу України, а й підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі. Перехід кримськотатарської мови на латинську графіку тривав з часів здобуття Україною незалежності, і цей процес вже завершений", – наголосили у відомстві.