Кабмін затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці

Кабінет міністрів схвалив постанову "Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки".

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 22 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Передбачається, що переведення кримськотатарської писемності на латиницю здійснюватиметься в період до 1 вересня 2025 року. Базою для цього акта є рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років. Алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки складається з 31 букви.

Зазначається, що його розроблено в процесі консультацій із меджлісом кримськотатарського народу, фахівцями Інституту сходознавства ім. А.Кримського, Інституту мовознавства ім. О.Потебні, Інституту філології КНУ ім. Т.Шевченка і Таврійського національного університету ім. В.Вернадського.

У зв'язку з цим Міністерству освіти і науки, Міністерству культури та інформаційної політики, Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно із зацікавленими особами доручено перевести освітній процес, який здійснюється кримськотатарською мовою, зокрема підручників і методичок, на алфавіт на основі латиниці до 1 вересня 2025 року.

Крім того, доручено стимулювати застосування кримськотатарської мови на основі латинської графіки в інших сферах життя.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров привітав це рішення Кабміну. За його словами, ця подія стала можливою завдяки зусиллям сотень людей, які здійснювалися ними з історичного засідання першої сесії Курултаю кримськотатарського народу II скликання у червні 1991 року.

"Поздоровлення кримськотатарському народу у зв'язку з поверненням писемності кримськотатарської мови на латиницю", - написав Чубаров.