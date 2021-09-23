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Як вибрати радіатори опалення?

За вікном температура поступово опускається, отже треба утеплюватися. Щоб створити комфортні умови для проживання, відпочинку та роботи в приміщенні, потрібен радіатор опалення. При виборі досить орієнтуватися на два фактори: він забезпечує бажаний температурний режим і не протікає. Якщо хочете, щоб конструкція служила довго, тоді все ж доведеться приділити увагу невеликим нюансам. 

Типи радіаторів опалення: який вибрати

Всі види радіаторів опалення за своєю конструкцією можна розділити на секційні і панельні. Перші, як зрозуміло з назви, збираються з секцій, кількість яких залежить від бажаної тепловіддачі. Другі — готові монолітні радіатори, важливий тут розмір конструкції. Інші види радіаторів: 

  • чавунні — були популярні за радянських часів, підходять для будь-яких трубопроводів, розраховані на тривалу службу, при необхідності можна змінити кількість секцій; 

  • алюмінієві — мають високу тепловіддачу, стильний дизайн, мало важать, підходять для установки в соматичних системах опалення; 

  • біметалеві — замість алюмінієвої розподільної трубки в цих конструкціях використовується сталева, що дозволяє підвищити тиск до 25 атм; 

  • сталеві — універсальні, довго служать, підходять як для класичної, так і для однотрубної системи опалення, нескладно встановлюються.

Вибір виду радіатора залежить від особливостей приміщення, опалювальної площі і індивідуальних побажань власника об'єкта. 

Які радіатори опалення встановлювати в квартирі і приватному будинку?

Коли ви вже зрозуміли, що таке радіатор опалення, слід визначитися з тим, який з них вибрати саме вам. Для будинку або квартири підходять практично всі, але, як і скрізь, є невеликі обмеження. Так, в квартирах краще за все не встановлювати: 

  • панельні радіатори — невелике робоче опалення, найчастіше цей показник не перевищує 8 атм; 

  • алюмінієві радіатори — можлива гальванічна корозія. 

Для централізованого опалення ідеальними будуть біметалічні і чавунні конструкції. Тепер до питання про те, який радіатор опалення вибрати для приватного сектора. Тут можна використовувати будь-який тип радіатора, тільки попередньо варто приділити увагу правильному розрахунку потужності. Щоб обчислити відповідну потужність радіатора опалення, скористайтеся формулою: К (к-ть секцій) = S (площа приміщення) х 100 / Р (теплова потужність секції). 

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