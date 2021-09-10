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Шмигаль: ми не плануємо підвищення тарифів на тепло і гарячу воду

Газ для деяких ТКЕ буде дешевшим, ніж це закладено в тариф.

Шмигаль: ми не плануємо підвищення тарифів на тепло і гарячу воду
Фото: Рада ТВ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону мають залишитися на минулорічному рівні.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді.

"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону будуть змінюватися по відношенню до минулого. Ми не плануємо підвищень тарифів. Ціна газу для тепла, зафіксована в тарифах теплокомуненерго, коливається від 5 до 6,5 грн. [Нова ціна на газ для ТКЕ] 7,42 без ПДВ - це 6,18 грн. Тобто у деяких ТКЕ буде навіть краща ціна, ніж закладена в тариф. Ситуація різна", - сказав він.

"Ми ведемо активну роботу з мерами міст, на яких сьогодні покладено відповідальність за тарифи на тепло і гарячу воду. Уряд готовий підставити плече, щоб органам місцевого самоврядування було легше проходити цей опалювальний сезон в частині непокладання зайвого тягаря людям на плечі. Ще раз повторюсь: ми працюємо над тим, щоб не було збільшення тарифів на тепло і гарячу воду", - додав глава уряду.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація у липні заявила, що тарифи на гарячу воду та опалення восени можуть збільшитися на 30-40%.

У зв'язку з цим столичні постачальники почали включати в платіжки авансовий платіж за опалення для зменшення навантаження на сімейні бюджети в осінньо-зимній період.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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