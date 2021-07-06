КМДА попередила про збільшення тарифів на тепло і гарячу воду на 30-40%

Київська міська державна адміністрація попередила, що тарифи на гарячу воду та опалення восени можуть збільшитися на 30-40%.

На сайті КМДА повідомляється, що це пов'язано із запровадження вільного ринку газу для теплокомуненерго.

"Теплопостачальні підприємства змушені купувати газ за ринковими цінами, які стрімко зросли в порівнянні з минулим роком. Так, НАК «Нафтогаз» запропонував фіксовану ціну на тривалий період, але і вона є вищою ніж та, що закладена в тариф. Це призведе до того, що вже цієї осені, не лише в Києві, а й у низці українських міст, тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30-40%. Країна матиме надзвичайні труднощі з початком і проходженням опалювального сезону", - йдеться в заяві столичної мерії.

У зв'язку з цим КМДА звернулася за допомогою до Кабінету міністрів.

"Пропонуємо на період коливань ринкових цін на природний газ опрацювати можливість визначення газу видобутого АТ «Украгазвидобування» (що є частиною групи компаній «Нафтогаз України») природним газом соціального призначення. Адже його собівартість становить не більше 4000 грн за 1000 куб. м. Це дозволить не лише стабілізувати ситуацію з розрахунками, вчасно і в повному обсязі придбати газ для старту опалювального сезону, але уникнути підвищення тарифів на гарячу воду та опалення, до чого зараз змушені готуватись більшість українських міст", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За таких умов "Київтеплоенерго" змушене змінити тарифи на тепло вже з 1 жовтня. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла може становити від 2151,77 до 2433,90 грн, залежно від типу приєднання будинку.

Фото: КМДА

Водночас столиця запроваджує так званий рекомендований авансовий платіж – 10 грн/кв. м. Його можна сплачувати вже з липня, і це буде певним накопиченням, щоб зменшити плату за опалення взимку.

Нагадаємо, що з кінця 2018 року "Нафтогаз" постачав газ виробникам теплової енергії за ціною, що обраховувалася за спеціальною формулою.

З 20 травня підприємства теплокомуненерго отримають змогу вільно обирати постачальника газу. З боку "Нафтогазу" цим займатиметься ТОВ "Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг".