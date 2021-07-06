Міжнародні резерви України за місяць збільшились на пів мільярда доларів

Нацбанк у червні активно купував валюту на міжбанку.

Міжнародні резерви Національного банку в червні збільшилися на 518 млн доларів і на 1 липня становили 28,358 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба регулятора у вівторок.

Збільшення резервів пов'язано з валютними надходженням на користь уряду та інтервенціями Національного банку, який скуповував валюту на міжбанку, щоб не допустити надмірного укріплення гривні.

Протягом місяця валютні надходження уряду становили 1 095 млн доларів, більшість з яких - від розміщення внутрішніх державних облігацій. Водночас держава виплатила 995,6 млн доларів за валютними боргами, і ще 2,3 млн доларів НБУ сплатив на користь МВФ.

На міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти переважала попит у зв'язку зі зростанням інтересу нерезидентів до ОВДП та активізацією експортерів. Це дозволило Національному банку поповнити резерви на 583,3 млн доларів.

Водночас переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) зменшила їхню вартість на 180,8 млн доларів.

Об'єм міжнародних резервів зараз покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні складати близько $30 млрд. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.