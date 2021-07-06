Прохідний бар'єр у Раду долають сім партій, - опитування КМІС
Прохідний бар'єр у Раду долають сім партій, - опитування КМІС
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
Шматок бетону з Берестейського мосту в Києві пробив вітрове скло "ГАЗелі" (оновлено)
Добудовано газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України
Добудовано газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
Причетних до інциденту з нардепом Брагарем патрульних та їхніх безпосередніх керівників відсторонили від виконання обов’язків
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні
В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану
В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану
ГоловнаЕкономікаФінанси

Міжнародні резерви України за місяць збільшились на пів мільярда доларів

Нацбанк у червні активно купував валюту на міжбанку.

Міжнародні резерви України за місяць збільшились на пів мільярда доларів
Фото: пресслужба НБУ

Міжнародні резерви Національного банку в червні збільшилися на 518 млн доларів і на 1 липня становили 28,358 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба регулятора у вівторок.

Збільшення резервів пов'язано з валютними надходженням на користь уряду та інтервенціями Національного банку, який скуповував валюту на міжбанку, щоб не допустити надмірного укріплення гривні.

Протягом місяця валютні надходження уряду становили 1 095 млн доларів, більшість з яких - від розміщення внутрішніх державних облігацій. Водночас держава виплатила 995,6 млн доларів за валютними боргами, і ще 2,3 млн доларів НБУ сплатив на користь МВФ.

На міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти переважала попит у зв'язку зі зростанням інтересу нерезидентів до ОВДП та активізацією експортерів. Це дозволило Національному банку поповнити резерви на 583,3 млн доларів.

Водночас переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) зменшила їхню вартість на 180,8 млн доларів.

Об'єм міжнародних резервів зараз покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні складати близько $30 млрд. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також