ОАСК зупинив другий припис щодо глави правління "Нафтогазу" Вітренка

Це вже другий припис щодо Вітренка, який зупинив ОАСК.

Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції щодо припинення контракту з головою правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка.

Таке рішення суд ухвалив 5 липня в порядку забезпечення позову Юрія Вітренка про скасування припису НАЗК, повідомили в пресслужбі НАК.

"Рішення ОАСК логічно узгоджується із висновками міжнародної юридичної компанії, які є у розпорядженні "Нафтогазу" та свідчать, що НАЗК діяло з очевидними порушеннями закону. У випадку виявлення порушень, на які посилається Нацагентство, та для припинення трудового договору з головою правління компанії, воно мало звернутися до суду, а не спрямовувати припис до наглядової ради Нафтогазу, чи до будь-якого іншого адресата", – йдеться у повідомленні.

Це вже другий припис щодо Вітренка, який зупинив ОАСК.

Нагадаємо, НАЗК вважає, що призначення колишнього в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу" суперечить законодавству України.

Закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Вітренко ж, будучи керівником Міненерго, на думку НАЗК, системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України" аж до призначення на посаду голови правління компанії.

15 червня НАЗК винесло припис Кабінету міністрів, у якому вимагає скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження №370-р, згідно з якими Вітренка було обрано та призначено головою правління НАК "Нафтогаз України", а також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту як незаконного. Цей припис оскаржено в суді, його дія зупинена.

1 липня НАЗК направило другий припис, цього разу - голові наглядової ради "Нафтогазу".

За даними джерел LB.ua, в Офісі президента виступають категорично проти звільнення Юрія Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України".