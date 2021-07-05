Всім 174 компаніям із санкційного списку РНБО заблокували активи, – СБУ

За ініціативи СБУ всім 174 юридичним особам із санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони заблокували активи.

У пресслужбі СБУ повідомили, що 20 підприємствам зупинили дію дозволів на брокерську діяльність, п'ятьом – зупинили дозволи на експлуатацію митних складів, ще три компанію виключили з переліку місць доставки.

В спецслужбі нагадали, що саме від СБУ РНБО отримала пропозиції щодо застосування персональних санкцій у межах боротьби із системною контрабандою.

"У першому півріччі 2021 року СБУ вилучила предметів контрабанди і виявила порушень митних правил на 207,6 млн грн. Вилучення відбувалися у межах 53 досудових розслідувань. Серед предметів контрабанди, зокрема: зброя, заборонені речовини, деревина, культурні цінності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня Держмитслужба повідомила, що понад сто працівників Державної митної служби, серед яких 17 - керівники митниць та митних постів, відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони.

Рішення про відсторонення РНБО ухвалила одночасно із персональними санкціями проти "топ-10 української контрабанди".

Однак уже в червні усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені за рішенням Ради національної безпеки і оборони через підозри в корупції та контрабанді, повернулися на свої посади.