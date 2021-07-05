Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
У Білорусі затримали 24-річного громадянина України
У Білорусі затримали 24-річного громадянина України
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
ГоловнаЕкономікаБізнес

Всім 174 компаніям із санкційного списку РНБО заблокували активи, – СБУ

Зокрема, 20 підприємствам зупинили дію дозволів на брокерську діяльність. 

Всім 174 компаніям із санкційного списку РНБО заблокували активи, – СБУ
Фото: rnbo.gov.ua

За ініціативи СБУ всім 174 юридичним особам із санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони заблокували активи. 

У пресслужбі СБУ повідомили, що 20 підприємствам зупинили дію дозволів на брокерську діяльність, п'ятьом – зупинили дозволи на експлуатацію митних складів, ще три компанію виключили з переліку місць доставки.

В спецслужбі нагадали, що саме від СБУ РНБО отримала пропозиції щодо застосування персональних санкцій у межах боротьби із системною контрабандою. 

"У першому півріччі 2021 року СБУ вилучила предметів контрабанди і виявила порушень митних правил на 207,6 млн грн. Вилучення відбувалися у межах 53 досудових розслідувань. Серед предметів контрабанди, зокрема: зброя, заборонені речовини, деревина, культурні цінності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня Держмитслужба повідомила, що понад сто працівників Державної митної служби, серед яких 17 - керівники митниць та митних постів, відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони. 

Рішення про відсторонення РНБО ухвалила одночасно із персональними санкціями проти "топ-10 української контрабанди". 

Однак уже в червні усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені за рішенням Ради національної безпеки і оборони через підозри в корупції та контрабанді, повернулися на свої посади. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також