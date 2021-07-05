На Хортиці до Дня незалежності відкриють Козацьке коло і оглядовий майданчик

У Запоріжжі за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» ведеться активна реконструкція на історичному острові Хортиця: до Дня незалежності там відкриють Козацьке коло, оглядовий майданчик та пагорб з флагштоком.

За проєктом, Хортиця має перетворитися на головний туристичний магніт Запоріжжя. На території острова працюватиме Музей історії козацтва, будуть облаштовані зони відпочинку й простори для проведення культурних заходів.

На реконструкцію вже виділили близько 100 млн гривень з центрального і місцевого бюджетів. Розробку концепції профінансував Метінвест.

Зараз на пагорбі формують стежки та готуються до встановлення армокаркасів та бетонування. Він стане першим туристичним об’єктом України, доступним для всіх: доріжки проєктують під кутом 5%, згідно з нормами інклюзивності. На кожні 0,8 м висоти облаштують рівне місце, де можна відпочити.

Паралельно ремонтують Музей історії козацтва, що кілька років не працює через аварійний стан. Його відновлення – частина президентської програми «Велика реставрація». Цього року планують повністю відремонтувати Музей ззовні, після чого займуться внутрішніми роботами, розширять виставкову зону, а внутрішній дворик накриють склом.

«Роботи багато, але головне почати - і ми почали. Впевнений, що разом реалізуємо всі завдання, які перед нами стоять. Маємо дотримуватись чіткого графіку. Будемо збиратися раз на два тижні та інспектувати швидкість та якість реалізації проєкту», - заявив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Одним з етапів відновлення Хортиці є зручне транспорте сполучення, яке буде забезпечено завдяки новим мостам, що будуються у Запоріжжі. За словами координатора «Великого будівництва», заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, до Дня незалежності відкриють проїзд першою частиною вантового мосту.