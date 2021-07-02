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Асоціація банків підтримала Нацбанк

У НАБУ підкреслили, що "регулятор працює для збереження фінансової стабільності і розвитку економіки".

Асоціація банків підтримала Нацбанк
Фото: пресслужба НБУ

Незалежна асоціація банків України підтримала реформи фінансового сектора і послідовну монетарну політику Національного банку України.

Заява про це 1 липня опублікувала преслужба НАБУ.

"В останні роки Національний банк України неодноразово демонстрував інституційну спроможність забезпечувати головне для ринку - фінансову стабільність. Ми як банківська асоціація не можемо не відзначити багаторічний конструктивний діалог між регулятором і ринком", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ підкреслили, що "регулятор працює для збереження фінансової стабільності і розвитку економіки".

"Ми часто дискутуємо з Національним банком з важливих для банківської спільноти питань, і часом ці дискусії бувають гострими. Але ми вітаємо зважені рішення регулятора і підтримуємо послідовні реформи, вкрай необхідні для розвитку в Україні фінансового сектора, гідного довіри з боку громадян і бізнесу" , - заявляє виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова.

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