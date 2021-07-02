Ціна газу в Європі дійшла до $450

Ціна газу з поставкою в п'ятницю на хабі TTF у Нідерландах закрилася на позначці $450 за тисячу кубометрів. Крива ціни газу за останні три дні являє собою незвичне видовище - пряму, що йде вгору під кутом 45%.

Спотова ціна газу в Європі стабільно збільшується на 4% за добу, передає Інтерфакс-Україна.

Європа очікує загострення дефіциту газу - вже у вівторок (6 липня) зупиниться до суботи (10 липня) магістраль "Ямал-Європа", яка прокачує за добу близько 100 млн куб. м газу. Із 13 до 23 липня триватиме щорічне техобслуговування газопроводу "Північний потік" (170 млн куб. м на добу).

Аж до 2019 року на час ремонту "Північного потоку" та "Ямалу-Європи" "Газпром" (MOEX: GAZP) збільшував прокачування газу через Україну. У 2020 році цього вперше не відбулося - усе недопостачання було компенсовано відбором газу зі сховищ у Європі. Це трохи полегшило ситуацію на ринку, оскільки ПСГ Європи були переповнені.

Однак цього року ситуація протилежна - наповненість сховищ ЄС є на мінімальному рівні за історію спостережень (47,46% за даними Gas Infrastructure Europe за підсумками 30 червня), що на 15,21 пунктів нижче за середнє значення за останні п'ять років.

29 червня компанія "Оператор ГТС України" виставила на аукціон додаткові транзитні потужності на липень - 63,7 млн кубометрів на добу. Вони виявилися повністю невитребуваними, попри те що на липень призначені планові ремонти на головних експортних магістралях "Газпрому".

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко говорив, що зростання цін на газ у Європі є наслідком спланованих дій Росії. Таким чином вона хоче примусити Євросоюз до реалізації газопроводу "Північний потік - 2".

Слідом за європейськими ростуть ціни на газ і в Україні. За даними "Нафтогазу", роздрібна вартість газу в липні становитиме більше 13 гривень за кубометр.