МЗС сподівається, що ЄС за два тижні відновить вільний в'їзд для українців

Раз на два тижні у ЄС переглядають перелік третіх країн для вільного в'їзду.

Україна сподівається, що Європейський Союз за два тижні внесе її до списку країн, із яких дозволений вільний в'їзд.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"У рекомендації Європейської Комісії немає політики. Раз на два тижні держави-члени ЄС переглядають перелік третіх країн для вільного в'їзду на територію ЄС. Рекомендація формується, зокрема, на основі чотирьох чинників: коефіцієнта повідомлень про нові випадки COVID-19 на 100 тис. населення за попередні 14 днів, кількості тестів за сім днів, рівня позитивних тестів і природи вірусу, зокрема наявності небезпечніших штамів", - розповів Ніколенко.

Він зазначив, у період, коли Єврокомісія здійснювала оцінку, показники в Україні ще перевищували норму.

"Тут варто враховувати, що оцінка показників здійснювалася не за останні дні, а за попередні декілька тижнів, коли вони були вище. Оскільки наразі ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною для включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду", - повідомив речник.

Водночас він звернув увагу на те, що рекомендація Єврокомісії з відкриття кордонів не є юридично обов'язковою.

"Країни-члени ЄС індивідуально схвалюють остаточні рішення про ослаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні для спрощення умов поїздок українців, зокрема визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів", - пояснив Ніколенко.

Нагадаємо, ЄС з 1 липня дозволив в'їзд із 12 країн, зокрема з Молдови.

У травні повідомлялося, що що Україна та ЄС попередньо узгодили взаємне визнання "паспортів вакцинації". 14 червня в Офісі президента зазначили, що Україна увійшла в "зелену" карантинну зону за критеріями ЄС.