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Посольство нагадало вболівальникам, що в’їзд до Італії для українців закритий

Крім того, обов'язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-ти денної самоізоляції.

Посольство нагадало вболівальникам, що в’їзд до Італії для українців закритий
Туристи, які прибули в Італію
Фото: EPA/UPG

Посольство Україн в Італії напередодні футбольного матчу Євро-2020 у Римі нагадує, що в’їзд у країну поки що заборонений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба посольства.

"У зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії  3 липня у Римі, в черговий раз нагадуємо про діючі правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України. Відповідно до Декрету Уряду Італії від 18.05.2021 №65 «Щодо невідкладних заходів, пов'язаних з надзвичайною епідеміологічною ситуацією, у зв’язку розповсюдженням COVID-19» туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще знаходяться під забороною", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що відвідати країну громадяни групи "Е" можуть за наступних підстав (за обов’язковим наданням підтверджуючих документів): робота; навчання; лікування; повернення на постійне місце проживання; обставини, пов'язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

Винятки на подорожі з країн групи "Е" допускаються для громадян Італії, які повторно в'їжджають (виїжджають) до Італії, Євросоюзу та енгенської зони, членам їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента та членам їх сімей у разі перебування (транзиту) за останні 14 днів з країн блоку "Е" (відповідно до Директиви 2004/38/EC). Також можливість в'їзду передбачена для  осіб, які мають підтверджені стабільні відносини (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.

При цьому у посольстві наголосили, що обов'язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-ти денної самоізоляції.

"Принагідно нагадуємо, що наявність квитка на матч не є підставою для в'їзду в країну!", - зазначили у посольстві.

Нагадаємо, Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020. Наступний матч - зі збірною Англії - відбудеться 3 липня в Римі.

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