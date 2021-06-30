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​Заарештований у Білорусі росіянин попросив Путіна позбавити його громадянства: "Я більше року чекав, що Росія своїх не кидає"

"Бути громадянином країни-зрадника я не хочу і не буду".

​Заарештований у Білорусі росіянин попросив Путіна позбавити його громадянства: "Я більше року чекав, що Росія своїх не кидає"
Фото: tut.by

Громадянин Російської Федерації Дмитро Попов, якого в Білорусі разом із Сергієм Тихановским звинувачують у масових заворушеннях, просить президента Росії Володимира Путіна позбавити його російського громадянства.

Лист Попова з СІЗО опублікував білоруський блогер Антон Мотолько.

"Я більше року чекав, що Росія своїх не кидає, як неодноразово говорив Путін В.В. На перевірку виявилося, що це зовсім не так", - написав Попов.

Він розповів, що у СІЗО він лише раз мав зустріч із російським консулом в Білорусі. За її підсумками дипломат сказав йому: "Діма, ну ви ж все розумієте!"

"Ні, не розумію. Я відмовляюся розуміти, чому за цілий рік російське консульство поцікавилися моєю персоною лише раз. Я відмовляюся розуміти, чому той діалог відбувався після тортур щодо мене в присутності співробітника КДБ", - йдеться в листі.

"Для мене це підле і жорстоке зрадництво. Бути громадянином країни-зрадника я не хочу і не буду. Резюмуючи все вищесказане прошу президента Російської Федерації Путіна В.В. позбавити мене громадянства Росії", - написав Попов.

Нагадаємо, Дмитро Попов є одним з фігурантів кримінальної справи блогера Сергія Тихановського, який збирався брати участь у виборах президента Білорусі, і якого затримали в кінці травня 2020 року. Також було затримано кілька його соратників.

Попов був модератором соціальних мереж "Країни для життя" - Ютюб-каналу, який вів Тихановський. Попова затримали на початку червня 2020 року. Його звинувачують за чотирма кримінальними статтями, в тому числі за статтями про масові заворушення і розпалюванні ненависті. В кінці червня 2021 року в Білорусі почали судити Попова. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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