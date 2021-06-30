В ООН прогнозують відновлення туризму не раніше 2023 року

Пасажири поряд вказівником пункту санітарного контролю для пасажирів, які прибувають з країн, визначених червоними зонами, в аер

Стагнація в туристичній галузі у 2021 році триватиме, сектор повністю відновиться не раніше ніж 2023 року.

Про це йдеться в поширеній доповіді Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) і Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO), передає Інтерфакс-Україна.

У 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу кількість міжнародних поїздок скоротилася на 73% порівняно з рівнем, що існував до пандемії у 2019 році, в результаті чого, за оцінками, втрати в туризмі та суміжних галузях уже сягнули $2,4 трлн.

"Перспективи на цей рік не набагато кращі", - заявив на пресконференції представник відділу аналізу торгівлі UNCTAD Ральф Пітерс.

У документі наголошується, що ключем до відновлення довіри до іноземного туризму є вакцинація від COVID-19.

Відновлення туристичних потоків є критично важливим для малих острівних держав, які значною мірою покладаються на цей сектор для забезпечення робочих місць.

Раніше повідомляли, що через пандемію міжнародний туризм повернувся до рівня 1990 року.