Кім Чен Ин заявив про "велику кризу" в КНДР через COVID-19

За офіційними даними, в країні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про "велику кризу", пов'язану з пандемією коронавірусної інфекції. За його словами, безвідповідальність і некомпетентність чиновників поставила під загрозу безпеку країни.

Про це повідомило агентство Kyodo з посиланням на публікацію Центрального телеграфного агентства Кореї.

Про що саме йдеться, лідер КНДР не уточнив.

Кім Чен Ин також розкритикував чиновників за "застаріле мислення, яке проявляється серед керівників".

Як повідомляє Reuters, на засіданні керівництво Північної Кореї оголосило про заміну кількох членів політбюро, секретарів Центрального комітету партії і посадових осіб кількох державних агентств. ЦТАК не уточнює, чи пов'язано це з невдоволенням Кім Чен Ина тим, як чиновники впоралися з обов'язками щодо боротьби з пандемією.

Пхеньян неодноразово повідомляв, що в країні немає коронавірусу. Однак у липні 2020-го Кім Чен Ин заявив про перший випадок підозри на COVID-19 і скликав екстрене засідання політбюро Робітничої партії.

Як випливає з даних ВООЗ, станом на кінець червня 2021 року країна жодного разу не відзвітувала про випадок зараження або смерті від коронавірусу.

У січні 2020 року КНДР закрила наземні, морські і повітряні кордони, а також запровадила серйозні обмеження на пересування всередині країни. Система охорони здоров'я Північної Кореї відчуває гостру нестачу ресурсів, фінансування і технологій, необхідних для реагування на спалах COVID-19. Країна має доступ до вакцин через механізм ВООЗ COVAX, проте влада не дозволила в'їзд іноземним гуманітарних працівникам і медичним експертам для доставки препаратів.

Раніше в червні Кім Чен Ин заявив про про загрозу голоду в Північній Кореї через пандемію коронавірусу та тайфуни, які вирували у країні торік.