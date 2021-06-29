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У Києві за минулу добу виявили 77 хворих на коронавірус

Госпіталізували чотирьох хворих, а також - 35 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

У Києві за минулу добу виявили 77 хворих на коронавірус
Фото: terminovo.te.ua

У Києві за минулу добу діагностували 77 нових випадків коронавірусу. Летальних випадків за добу в столиці не було.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"77 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків немає. Всього за період пандемії в місті 5190 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 213 563", зазначив Кличко.

Серед тих, хто захворів за добу, - 44 жінки віком від 19 до 80 років, 26 чоловіків віком від 21 до 65 років, а також 5 дівчаток від 5 до 16 років і двоє хлопчиків 5 та 13 років.

Госпіталізували чотирьох хворих,а  також - 35 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 62 людини. Загалом коронавірус подолав 204 421 мешканець столиці.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 23, в Дніпровському – 22 та в Солом’янському районі – 13 випадків.

Фото: facebook.com/merkieva

Нагадаємо, 24 червня у столиці виявили 223 хворих на коронавірус. Вперше за багато часу летальних випадків у столиці не було.

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