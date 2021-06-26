Через ускладнення від ковіду померло ще 35 українців

За п’ятницю, 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусу, зокрема дітей – 29, медпрацівників – 12.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

Летальних випадків – 35.

Також за минулу добу госпіталізовано – 526 осіб і одужало – 1 835 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 21 715 осіб, методом ІФА – 8 880 осіб і експрес-тестами – 15 340 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 233 546 осіб, одужало – 2 161 972 особи, летальних випадків – 52 269 і проведено ПЛР-тестувань – 10 780 868.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню коронавірусу штаму дельта.