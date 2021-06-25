​Київрада проголосувала за будівництво готелю на Хрещатику з паркінгом під Європейською площею

Фото: kmr.gov.ua Можливий проєкт будівництва на Хрещатику

Київська міська рада на пленарному засіданні 24 червня проголосувала за поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Хрещатик, 5 і передачу сусідньої земельної ділянки на вулиці Грушевського, 4б під забудову.

Про це повідомляється на сайті Київради.

Замовником будівництва буде ТОВ "Грааль".

У 2003 році Київська міськадміністрація визнала цю фірму переможцем інвестиційного конкурсу на реконструкцію Європейської площі з будівництвом комплексу нежилих приміщень і облаштуванням підземного простору під Хрещатиком (від Майдану до Європейської площі) і під вулицею Грушевського (від Європейської площі до будинку №4). Центральним елементом проєкту реконструкції мало стати будівництво хмарочоса - офісно-готельного комплексу "Столичний" на кілька десятків поверхів.

Ці плани призвели до протесту громадськості, оскільки земельна ділянка розташована в межах історичного ареалу пам'ятки містобудування місцевого значення "Вулиця Хрещатик" і частково в межах буферної зони об'єкта ЮНЕСКО.

Проте в нинішніх передпроєктних проробках, представлених депутатам перед голосуванням, про будівництво хмарочоса не йдеться. На рендерах показано проєкти будинків в один рівень з сусідніми.

Інвестор також зобов'язаний побудувати підземний паркінг під Європейською площею приблизно на 500 автомобілів.