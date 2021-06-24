КМДА узгодила норми та правила користування електросамокатами

Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Київ, як і всі великі міста світу, приречений на розвиток засобів мікромобільності. Уже зараз вулицями міста їздить майже 4 тис. прокатних електросамокатів, і до кінця року очікується до 7 тис. При цьому питання їхнього використання не врегульовано на державному законодавчому рівні. Тому місто ініціювало підписання Меморандуму, згідно з яким оператори беруть на себе певні зобов’язання та приймають наші правила", - зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

За його словами, серед головних обмежень, передбачених Меморандумом, – зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має сягати не більше 14 км/год.

Окрім цього, запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати.

"Це - історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони", пояснив заступник голови КМДА.

Також, за його словами, буде запроваджено спеціальний перелік зон, де програмним методом забороняється пересування самокатів. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.

"Крім того, ми впорядковуємо точки ранкового старту. 1025 точок будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати. Таким чином у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде", - зазначив Усов.

Він також наголосив, що Меморандум зобоів'язує операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тис. гривень.

"Щоб такі пригоди було легше ідентифікувати, на кожний самокат із обох боків має наноситись спеціальний номер у форматі літери і трьох цифр. Це дозволить людям скаржитися адресно, передавати інформацію так, щоб ідентифікувати порушників було легше", - зазначив Усов.

"Цей Меморандум – найкраща угода, яку можна укласти на сьогоднішній день. Він буде діяти, поки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності. Київ іде попереду часу і попереду законодавства врегульовує реалії життя, які вже існують на наших вулицях", - додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у квітні в центрі Києва водій самоката напав на журналіста Романа Вінтоніва, коли той зробив йому зауваження через порушення правил дорожнього руху.

У травні київський метрополітен оновив правила перевезення моноколіс та самокатів. Так, самокати під час перевезення рекомендується складати, а ті, що перевищують 120 см за сумою вимірів, - додатково оплачуються.