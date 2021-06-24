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Спека в Києві побила 75-річний рекорд

Стовпчик термометра 23 червня піднявся до +33,7°С.

Спека в Києві побила 75-річний рекорд
Фото: EPA/UPG

Температура повітря в Києві піднялась до рекордних показників.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 23 червня середньодобова температура становила +27,0°С. Це повторення найвищого значення температури для цього дня, яке вперше було зафіксовано у 1954 році.

Водночас максимальна температура повітря у столиці 23 червня піднялась до +33,7°С. Це рекордне значення, попередній максимум, зафіксований ще у 1946 році, був на 0,6°С нижчим.

Це перший температурний рекорд цього літа.

За прогнозами синоптиків, сильна спека триватиме щонайменше до вихідних.

Нагадаємо, що весна у Києві була на 1°С холоднішою за норму.

Протягом березня-травня було зафіксовано лише один температурний рекорд середньодобової температури повітря - 14,1°С 1 квітня.

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