За добу в Україні – 450 нових випадків ковіду

За суботу, 26 червня 2021 року в Україні зафіксовано 450 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 17.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано – 529 осіб і одужало – 1 097 осіб.

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За добу протестовано: методом ПЛР – 13 926 осіб, методом ІФА – 2 966 осіб і експрес-тестами – 8 936 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 233 996 осіб, одужало – 2 163 069, летальних випадків – 52 286 і проведено 10 794 794 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 25 червня 2021 року в Україні зафіксовано 756 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 35.