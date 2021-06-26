Ресторани, театри, кінотеатри та музичні заклади може тепер відвідувати необмежена кількість відвідувачів.

Фото: ЕРА/UPG

У Нідерландах відсьогодні, 26 червня, розпочався черговий етап послаблення антиковідних карантинних обмежень.

Про це пише Укрінформ.

Зокрема, скасовано обмеження щодо кількості людей, які можуть одночасно приходити в гості та збиратися разом в парку.

Ресторани, театри, кінотеатри та музичні заклади може тепер відвідувати необмежена кількість відвідувачів.

Фото: ЕРА/UPG Нідерланди святкують послаблення карантину

Всі заклади знову відкриті за умови збереження відстані півтора метра. Екрани телевізорів, зокрема для перегляду футболу, знову розмістили в кафе, барах та пабах.

Заборона на продаж алкоголю після 22:00 також відсьогодні перестала діяти.

Для відвідування фестивалів та концертів має бути негативний тест на коронавірус чи сертифікат про вакцинацію.

Фото: ЕРА/UPG

Носити маски залишається обов’язковим у громадських місцях, зокрема магазинах та транспорті.

Люди, які хочуть зробити безкоштовний тест на коронавірус перед відпусткою, можуть записатися на процедуру вже з 30 червня.

Зазначимо, Нідерланди перебувають на 20-му місці у світовому рейтингу за кількістю випадків ковіду – кількість хворих у країні складає 1 682 773, від ускладнень коронавірусу померло 17 740 осб.

Нагадаємо, у травні Уряд Нідерландів оголосив про фактичне припинення локдауну через стрімке падіння кількості інфікувань коронавірусом.