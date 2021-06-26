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Посол Німеччини про членство України у НАТО: всі бояться бути з Росією в прямій війні

"Одна з переваг НАТО – п’ята стаття Вашингтонського договору". 

Посол Німеччини про членство України у НАТО: всі бояться бути з Росією в прямій війні
Анка Фельдгузен
Фото: minjust.gov.ua

Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це станеться не завтра, оскільки це буде політичне рішення.

Про це в інтерв’ю Дзеркалу тижню заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Вона зазначила, що у “НАТО співпрацюють 30 держав, і це консенсусна організація. Цей консенсус потрібно знайти”.

“НАТО завжди мала проблеми з країнами, де є війна. Безперечно. Бо одна з переваг НАТО – п’ята стаття Вашингтонського договору. І всі бояться бути з Росією в прямій війні”, – додала дипломат.

На запитання, чому НАТО “взяла під свою парасольку балтійські країни” Фельдгузен відповіла, що це було політичне рішення і маленьке вікно можливостей. “Я впевнена, що для України воно також колись відкриється. І треба зараз добре працювати, щоби підготувати Україну до цього моменту”, – сказала вона.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна є країною-претендентом на вступу до альянсу. Водночас він наголосив, що для приєднання України блок "потребує більшого", 

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