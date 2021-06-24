США против Китая. Помогут ли Байдену альянсы

Москва же, пытаясь воспользоваться конфронтацией двух крупных держав, надеется на создании многополярного мира, в котором и ей будет отведено одного из главных мет.

Пекин, предвидя подобную игру со стороны Вашингтона, ещё до череды саммитов Байдена предпринял ряд действий на международной арене. Он поддержал своих апологетов и углубил экономические отношения с другими странами, стремясь склонить их к нейтралитету в своем противостоянии с США.

Результатом череды саммитов американского президента Джо Байдена стало формирование международной коалиции против Китая. При этом встреча с Путиным , наоборот, засвидетельствовала, что Вашингтон намерен перевести взаимоотношения с Москвой на к уровню «управляемого противостояния». Белый дом намеревается приложить усилия для раскола пока ещё неполноценного альянса по линии РФ-КНР.

Реставрация и «выгодная» конфронтация

НАТО и различного рода глобальные альянсы – инструменты, которые использовались во времена холодной войны, для подавления Советского Союза. Однако ныне, на фоне противостояния с Китаем, Байден не захотел выдумывать чего-то нового и взял на вооружения механизмы, помогшие уничтожить СССР.

Фото: EPA/UPG Лидеры G7 во время саммита в Карбис-Бэй (Великобритания)

Так, «Большая семерка» при агитации Байдена объявила о недопустимости попыток Пекина поменять статус-кво в Юго-восточной Азии – наращивания влияния в Южно-Китайском море. Мировые лидеры обратили внимание на чувствительные для Китая темы Тайваня, Гонконга и прав человека в Синьцзяне. Отдельно было сказано о применении Пекином нерыночных практик в глобальной экономике и необходимости бороться с этим. Апофеозом стало создание западными лидерами проекта Build Back Better World. Это должно стать будущим противовесом китайской инфраструктурной инициативе «Один Пояс Один Путь» стоимостью в $40 трлн.

Помимо всего прочего, на саммите в Великобритании США собрали своих азиатских союзников – приглашёнными гостями были премьер – министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Австралии Скотт Моррисон и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин – все члены QUAD, клуба, который ещё именуют «азиатским НАТО».

На саммите НАТО Китай был определён как «системный вызов», с которым у альянса намечается «гибридная» конкуренция. Также в блоке выказали беспокойство относительно увеличивающейся военной мощи азиатского гиганта. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов отвечать на вызовы безопасности блока со стороны Китая.

Таким образом, Джо Байден начал активную реставрацию западной коалиции: теперь, кроме технологической и экономической конкуренции, США готовы противопоставить Китаю международное сдерживание. И здесь следует отметить важность подписания новой Атлантической хартии между Вашингтоном и Лондоном. Последнее – прямая отсылка к союзу времен Второй мировой, когда западные демократии объединялись против общего врага.

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон во время переговоров в Карбис-Бэй

Впрочем, здесь стоит отметить, что Китай — это не СССР. Глобальное же противостояние по линии Вашингтон – Пекин в наши дни – это не новая холодная» война, а, скорее, согласно американскому китаеведу Сэму Каплану, – «умная» война.

Сейчас мир входит в эпоху многополярности с двумя центрами геополитического притяжения: США и Китаем. Вашингтон тяготеет к созданию своего блока, используя традиционную стратегию, в то время как Пекин не хочет иметь союзников и полностью сфокусирован на себе – китайская геополитическая орбита состоит из его временных «друзей» – стран, которые поддерживают политику Китая, потому что им экономически выгодно взаимодействовать с Пекином.

В реалиях «умной» войны два лагеря, с одной стороны, активно конфликтуют, нанося друг другу точечные удары в экономической и технологической сферах, воюют, пользуясь услугами «прокси» – третьих стран. Возможно, первой пробой такого противостояния было прошлогоднее столкновение между Китаем и Индией в Ладакхе. С другой стороны, оппоненты продолжают активное экономическое сотрудничество, ищут дальнейшую взаимную выгоду и избегают сокрушительного прямого военного конфликта.

Фото: EPA/UPG Тибетские и индийские активисты бойкотируют Китай

В то же время Вашингтон и Пекин – крупные торговые партнеры, а Северная Америка — это получатель львиной части китайских иностранных инвестиций. Китай является третьим для США экспортным рынком. И именно покупка Пекином американских ценных бумаг позволяет правительству Соединённых Штатов покрывать бюджетный дефицит.

Ответ Китая и вялость союзников

Пекин моментально отреагировал на заявления «семерки» и НАТО. Вначале посольство КНР в Великобритании обвинило G7 в политической манипуляции и призвало не вмешиваться во внутренние дела Китая. Затем китайские дипломаты призвали не преувеличивать угрозу Пекина для НАТО и, яростно критикуя США, вспомнили про бомбардировку авиацией альянса Белграда, когда было разрушено посольство КНР. Пекин задействовал не только дипломатические, но и военные каналы. Так, 28 китайских военных самолетов пролетело возле Тайваня.

Китайская верхушка является приверженцами строгого реализма в международных отношениях. Поэтому нарастающее давление Вашингтона не стало для Пекина новостью – он готов к противостоянию. Несмотря на экономическое взаимодействие с Западом с 1979 года, руководство КНР никогда не доверяло ему: в Китае помнят про «столетие унижения», учиненное западными державами.

Фото: EPA/UPG

Пекин желает к 2050 году стать мировым лидером. Стратегия заключается в том, чтобы, с одной стороны, сформировать многополярный мировой порядок, а, с другой – создать пул стан, которые бы доброжелательно или нейтрально отнеслись к возвышению Китая.

Пекин за последние годы:

• активно финансировал в страны Евразии, пользуясь инструментами инициативы «Один Пояс, Один Путь». Особенный фокус был на страны Центральной Азии, Россию и Беларусь;

• подписал с азиатскими государствами «Всестороннее региональное экономическое партнёрство» – ВРЭП – соглашение про зону свободной торговли, открывая свой рынок;

• развивал экономические отношения с ЕС, став самым крупным торговым партнёром Евросоюза в 2020 году. Подписал «Всеобъемлющее инвестиционное соглашение» с Содружеством, теоретически открывающее китайский рынок европейскому бизнесу. Однако, соглашение затем было приостановлено Европарламентом;

• значительно увеличил поток инвестиций за рубеж – больше всего в получении финансов прибавили Ближний Восток и Центральная Азия;

• усилил региональное влияние, придав особый статус отношениям с соседними странами, которое включает поддержку в восстановлении экономики и борьбу с пандемией. Например – Пакистан и страны АСЕАН.

В то же время было бы ошибочным полагать, что страны – лидеры Евросоюза, часть из которых входит в клуб «большой семёрки», желают испортить отношения с Пекином. К примеру, для ориентируемой на экспорт Германии КНР является вторым по величине рынком сбыта. Не говоря уже о том, что товарооборот ФРГ и КНР составляет 10% от показателя немецкой внешней торговли. Италия же – один из основных получателей китайских инвестиций в ЕС: в 2019 объём совокупных вложений Китая в европейскую страну достиг $17.4 млрд. Такие государства, как Польша, Греция и Словакия стали транзитными хабами для китайских товаров.

Фото: EPA/UPG Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Китая Си Цзиньпина в 2019 году. Пекин

В КНР прекрасно знают, что их главный актив, помогающий им противодействовать США, – отсутствие той самой консолидации, которую пытается продемонстрировать на различных саммитах Джо Байден. Поэтому для американского президента ныне главный вопрос – не проведение очередных встреч, а реальное формирование действенной антикитайской коалиции.

Временные друзья

Байден приехал на женевские переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не с пустыми руками. Так, американский президент позволил достроить газопровод «Северный поток-2», сделал самого Путина менее токсичным на международной арене, фактически затянул интеграцию Украины в НАТО.

Фото: EPA/UPG

Среди многих названных тем, которые обсуждали президенты двух стран, не было заявлено одной – китайской, – но она, видимо, оказалась главной на этих переговорах. Ведь уже после переговоров Байден сказал, что Путину было бы нелогичным сближаться с КНР. Путин же загодя (в интервью американскому телеканалу NBC) заявил: он разрушать альянс Москвы и Пекина не будет.

На самом деле весь «поворот России к Китаю» изначально имеет стратегической целью восстановление отношений РФ с Западом, которые испортились после оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году. Путин, имитируя сближения с Пекином, пытается подороже продать Западу «своё возвращение» в клуб цивилизованных держав. Он хочет сделать так, чтобы об Украине забыли. Так, как когда-то отмежевались от Грузии.

Согласно логике Кремля, США и их западные союзники не должны дать России полностью уйти на Восток. Вашингтон же легко просчитать: ведь он действует согласно логике холодной войны. А она Москве понятна и предсказуема.

Фото: kremlin.ru Во время церемонии официальной встречи Путина и Си Цзиньпина.

Однако здесь важно понять: Россия и Китай никогда не примут старшинства одной из сторон. Именно поэтому их возможный стратегический союз будет временным. Рано или поздно один из партнеров начнет подавлять более слабого. Сейчас младшим партнёром является Россия – ее ВВП равняется ВВП китайской провинции Гуандун.

Чем завершится вся эта история – непонятно, так как до конца неясно, захочет ли Россия повторить действия Пекина, который во времена холодной войны разорвал отношения с Москвой, сблизился с Вашингтоном и смог развиться до уровня сильнейшей мировой экономики. Очевидно, что США захотят повторить этот успешный опыт. Вот только получится ли у них это с путинской Россией – сказать сложно. Ведь РФ ныне идёт путём изоляции.