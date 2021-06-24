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Байден висунув вдову Джона Маккейна на посаду в ООН

Кандидатуру має затвердити Сенат.

Байден висунув вдову Джона Маккейна на посаду в ООН
Синди Маккейн
Фото: kiev.klichko.org

Президент США Джо Байден оголосив про намір висунути Сінді Маккейн, вдову сенатора Джона Маккейна, на пост представника країни при Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.

Як передає пресслужба Білого дому, Байден також має намір висунути на посаду постійного посла Сполучених Штатів при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Майкла Карпентера.

Кандидатури Маккейн і Карпентера повинен затвердити Сенат.

Джон Маккейн, який в 2008 році був висунутий республіканцями на пост президента Сполучених Штатів, помер в 2018 році через рак мозку.

Навесні 2019-го Сінді Маккейн була спостерігачем на виборах президента в Україні.

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