Байден висунув вдову Джона Маккейна на посаду в ООН

Президент США Джо Байден оголосив про намір висунути Сінді Маккейн, вдову сенатора Джона Маккейна, на пост представника країни при Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН.

Як передає пресслужба Білого дому, Байден також має намір висунути на посаду постійного посла Сполучених Штатів при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Майкла Карпентера.

Кандидатури Маккейн і Карпентера повинен затвердити Сенат.

Джон Маккейн, який в 2008 році був висунутий республіканцями на пост президента Сполучених Штатів, помер в 2018 році через рак мозку.

Навесні 2019-го Сінді Маккейн була спостерігачем на виборах президента в Україні.