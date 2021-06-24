Помер експрезидент Філіппін Бенігно Акіно.

Про це повідомляє ABS-CBN з посиланням на члена сім'ї Акіно.

Колишньому главі держави був 61 рік.

За даними видання, колишній політик був госпіталізований в одну з лікарень Кесон-Сіті. Він помер вранці у четвер, 24 червня. Причину смерті не уточнюють.

Бенігно Акіно народився 8 лютого 1960 року. Він є представником філіппінської політичної династії Акіно, син Марії Корасон Кохуангко-Акіно, яка була президентом Філіппін з 1986-го по 1992 рік, і сенатора Бенігно Акіно-молодшого. Сам колишній лідер Філіппін ніколи не був одруженим і не мав дітей.

Він переміг на президентських виборах в травні 2010 року. Серед успіхів початку його терміну відзначають стабілізацію нестійкої економіки країни і просування закону про репродуктивні права, який зробив контрацепцію більш доступною для бідних. Водночас експрезидента звинувачували у хабарництві і недостатній реакції на деякі кризові ситуації.

Так, в 2013 році на острівну державу обрушився тайфун Хайян, загинули 6 тис. осіб. Деякі західні країни розкритикували дії Бенігно Акіно III під час надзвичайної ситуації.

У 2016 році перебування Акіно на посаді президента закінчилося, його змінив Родріго Дутерте. Після цього екс-президент пішов на спокій і практично не з'являвся на публіці.