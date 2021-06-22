Заслужений артист України пішов з життя у 48 років.

У вівторок, 22 червня, в Києві на 49-му році життя помер кобзар, заслужений артист України Тарас Силенко.

Про це вранці у фейсбуці повідомив його син Святослав Силенко.

"Тато відійшов до кращих світів", - написав він.

Про смерть кобзаря написав і голова Мистецького Об'єднання "Остання барикада" Олександр Доній.

"Тарас брав участь у кількох наших мистецьких акціях "Останньої Барикади", і бозна у скількох спільних громадських. Кобзарював. Тобто не просто виступав з кобзою, а намагався відповідати званню "кобзар" по життю: виглядом, поведінкою, пересуванням, світосприйняттям. І, звісно, співав... Співав натхненно, і по-довгу..." - додав він.

Тарас Силенко народився 29 грудня 1972 року в Києві. У 1989-1992 роках навчався в студії на підготовці акторських кадрів при Державній (тепер - Національній) капелі бандуристів.

У 1996 році закінчив Київський інститут культури. Паралельно з навчанням працював у Стрітівській кобзарській школі, Київському театрі "Берегиня", кобзарював.

Лауреат першої вокальної та спеціальної премії на Міжнародному конкурсі культур Придунайського регіону у м. Джурджу (Румунія, 1993 рік). Був членом Всеукраїнської спілки кобзарів, де працював референтом.

Концертував майже у всіх областях України, а також у Росії, Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії, Німеччині, Франції, Румунії, Литві, Латвії. Добре освоїв техніку гри не тільки на академічній (хроматичній), але й на старосвітській (діатонічній) бандурах. Виступав на сценах і вулицях.

У його репертуарі - сотні народних пісень (періоду Київської Русі, чумацьких, козацьких, повстанських, ліричних) і авторських.