Алексей Ботвинов: «Если в следующем году откроют границы, у нас случится паломничество из Европы»

Второй год подряд «Одесса классикс» проходит в условиях пандемии. В прошлом году фестиваль перенесли с июня на август, многие участники приехать не смогли и вам пришлось буквально подменять собой оркестры. Словом, это было дело выживания. Однако, в этот год пандемия продолжается, фестиваль – тоже и, значит, к новым условиям необходимо адаптироваться на постоянной основе.

В прошлом году нами двигало мощное желание - как на войне, буквально: прорваться, невзирая ни на что. Сперва мы планировали к проведению две фестивальные недели, но потом сами для себя решили: как получится, так и получится. Удалось практически все. Действительно, я подменял собой оркестры, которые не смогли прибыть в полном составе, но все ключевые звезды-солисты приехали. С соблюдением всех карантинных ограничений, фестиваль прошел при полных залах. В принципе, это один из немногих фестивалей, которые в прошлом году состоялись в мире.

Год был очень сложным, у многих началась депрессия. Мне хотелось дать людям сигнал: жизнь не закончилась, искусство все равно выживет. И это получилось, более того – получилось вывести фестиваль на новый уровень, осуществить имиджевый прорыв.

…В этом году, хотя ковид никуда не делся, у нас была наиболее масштабная программа за все семь лет. Основная сложность - логистика. Очень непросто с авиалиниями, которые бесконечно меняют расписание. Но при этом приехать не смог только один коллектив, израильский. Их заменил Национальный симфонический оркестр Украины под руководством Владимира Сиренко, отыгравший три концерта и очень тепло встреченный публикой.

В остальном, все происходило так, как мы заявляли.

Когда в прошлом году мы говорили о последствиях пандемии для классической музыки, вы сказали, что акцент, скорее всего, будет смещаться с симфонических оркестров в сторону камерных – меньше людей на сцене. Но по седьмому «Одесса классикс» этого никак не скажешь.

Принципиально хотелось показать, что симфонические оркестры могут и должны существовать, поэтому они у нас играют таком количестве. Это – нормальная нормальность, а не новая нормальность, извините за тавтологию.

Какая структура публики в этом году? Приехали ли «музыкальные туристы» из Европы – люди, отслеживающие подобные фестивали целенаправленно?

Полноценный туризм еще не возобновился - нам все время писали, резервировали места, а потом отменяли. Если в следующем году ограничения будут сняты, у нас случится просто таки паломничество из Европы – посмотрите, ведь интерес очень высокий. Главное, чтоб открыли границы.

«Одесса классикс» уникальна количеством молодежи в залах. В отличие от аналогичных европейских фестивалей.

То, что на фестивале такого уровня много молодой публики, отмечают все артисты. Этого нет ни на одном другом топовом фестивале. Например, аудитория в Зальцбурге - 60+, в основном. Я увидел столько молодых лиц на Open Air, и с каждым годом их все больше. Это просто счастье.

Как вы этого добились?

Я давно начал работать с видео, и это помогает. Когда мы даем формат классика+видео, это «цепляет» людей (13 лет тому назад Алексей Ботвинов первым начал сотрудничество с проектом VJ Videomatics. Суть его в том, что параллельно с исполнением классических произведений, на большом полотне над сценой происходят разнообразные видео-инсталляции. Гость не только слушает музыку, но и наблюдает за видео, которое ее «оживляет», - С.К.).

В этом контексте напрашивается вопрос о не/целесообразности осовременивания классической музыки. И если это делать, то как, чтобы не навредить, но обогатить?

Уверен: наряду с академическим, традиционным концертом будут развиваться самые неожиданные варианты. Тема реконструирования классики началась несколько лет назад. Самый яркий проект - Recomposed Vivaldi, который делает Макс Рихтер.

Recomposed by Max Richter - Vivaldi - The Four Seasons, 1. Spring - Daniel Hope (Official Video)