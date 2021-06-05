В Одесі в рамках Odessa Classics відбудеться «музикальна вистава» Шишкіна та Ботвінова

7 червня в Зеленому театрі в Одесі в рамках фестивалю Odessa Classics відбудеться музикально-літературний вечір Михайла Шишкіна та Олексія Ботвінова «Рахманінов. Спочатку смерть. Потім - життя».

Це вже не перша спільна творча робота Шишкіна та Ботвінова. Роман «Письмовник» було опубліковано 2010-го року, а вже 2011-го Ботвінова здійснив постановку, вперше для себе виступивши в ролі режисера. Нинішня постановка має унікальний формат. Коротко його можна охарактеризувати як «музикальна вистава», коли Михайло Шишкін читає прозові уривки про «свого» Рахманінова, а Ботвінов виконує фрагменти його творів (як відомо, нині маестро Ботвінов вважається одним з найбільш віртуозних виконавців музики Сергія Рахманінова в світі). Михайло Шишкін - відомий російськомовний письменник, який з 1995-го року живе і працює в Швейцарії (багато пише також німецькою мовою). Володар премій «Велика книга», «Національний букер», «Російський букер». Є послідовним опонентом режиму Путіна, проти якого виступив ще 2013-го року, відмовившись представляти Росію на міжнародних заходах та закликавши до бойкоту сочинськоі Олімпіади.

Для української публіки митці виступатимуть разом уперше. Побачити спектакль можна 7 червня в Зеленому театрі. Квитки можна придбати за посиланням.

Також незабаром на LB.ua вийде велике інтерв’ю з Михайлом Шишкіним: про музику, літературу, еміграцію та майбутнє Росії.