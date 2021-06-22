Фукс через санкції виходить з наглядової ради меморіалу "Бабин Яр"

Таке рішення пов’язане з запровадженням проти нього Радою нацбезпеки і оборони (РНБО) економічних санкцій.

Харківський бізнесмен Павло Фукс оголосив про призупинення своїх повноважень та тимчасовий вихід з Наглядової Ради меморіалу "Бабин Яр". Таке рішення пов’язане з запровадженням проти нього Радою нацбезпеки і оборони (РНБО) економічних санкцій.

Про це він написав у Telegram.

Фукс заперечив причетність до зазначеної в рішенні РНБО компанії та пообіцяв оскаржити це рішення суду в судовому порядку.

"Тим часом, щоб не ускладнювати і без того непросту роботу зі створення меморіального комплексу Голокосту «Бабин яр» в Києві, я хочу заявити про призупинення своїх повноважень і виходжу з Наглядової Ради меморіалу до тих пір, поки не зніму з себе ці необгрунтовані звинувачення в судовому порядку", - написав Фукс.

Нагадаємо, 18 червня РНБО ввела повний пакет санкцій проти бізнесмена Павла Фукса, які можна застосувати згідно з українським законодавством. Також санкції впровадили щодо Дмитра Фірташа.

Санкції щодо Фукса ввели через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин. У березні РНБО запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр. Як повідомив екснардеп Сергій Лещенко, компанії - надрокористувачі належать Фуксу. Сам бізнесмен свій зв'язок з цими компаніями заперечує.