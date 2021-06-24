«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Збірна України вперше в своїй історії вийшла у плей-оф Євро
Збірна України вперше в своїй історії вийшла у плей-оф Євро
ГоловнаСвіт

Кіркорову заборонили в’їзд в Україну

Його включили до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Кіркорову заборонили в’їзд в Україну
Фото: ntv.ru

Міністерство культури за поданням СБУ включило російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича. Відповідним наказом МКІП від 22 червня 2021 Кіркорова Філіпа Бедросовича було включено до переліку”, - йдеться у повідомленні.

Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень РНБО, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, що у січні Литва заборонила Кіркорову в’їзд на п’ять років. Причиною стало публічне виправдання ним окупації Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також