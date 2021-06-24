Кіркорову заборонили в’їзд в Україну

Його включили до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Міністерство культури за поданням СБУ включило російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича. Відповідним наказом МКІП від 22 червня 2021 Кіркорова Філіпа Бедросовича було включено до переліку”, - йдеться у повідомленні.

Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень РНБО, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, що у січні Литва заборонила Кіркорову в’їзд на п’ять років. Причиною стало публічне виправдання ним окупації Криму.