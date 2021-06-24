ВПС США двічі піднімали винищувачі F-22 через російські навчання біля Гаваїв

Американські ВПС двічі піднімали винищувачі F-22 Raptor через наближення російських бомбардувальників, що брали участь у військових навчаннях неподалік Гаваїв, передає "Голос Америки".

У заяві ABC неназваний високопосадовець Пентагону пояснив, що російський бомбардувальник не підходив ближче ніж 150 миль (240 км) до берегів Гаваїв.

Водночас речник індо-тихоокеанського командування збройних сил США повідомив, що "Тихоокеанська авіація регулярно проводить операції у повітрі довкола Гаваїв", і що "ВПС США віддані гарантуванню безпеки країни й також свободі та відкритості індо-тихоокеанського регіону для всіх націй".

Інциденти стались минулого тижня, 13 і 18 червня, коли росіяни проводили свої маневри в океані, пише місцеве видання Honolulu Star-Advertiser. У цей же час у Женеві зустрічались президенти Джо Байден і Володимир Путін.

За даними журналістів, загалом у повітря піднімали три винищувачі F-22s та літак-дозаправник KC-135, вони були підняті у відповідь на наближення "Tу-95 або Tу-142". Тим часом, біля берегів острова Оаху в міжнародних водах був російський корабель розвідки.

Як зазначає CBS News, у "найбільших маневрах в Тихому океані з часів холодної війни" також брали участь низка військових кораблів, патрульних літаків і бомбардувальників.

Нагадаємо, вчора Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму. Бомбардувальник начебто скинув чотири бомби по курсу руху есмінця Defender.

Проте Міністерство оборони Великобританії заявило, що насправді попереджувального вогню не було.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи попереджувальний вогонь з боку РФ по курсу британського есмінця в Чорному морі, наголосив на необхідності якісно нової взаємодії НАТО з Україною в Чорноморському регіоні.