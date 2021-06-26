У Колумбії обстріляли вертоліт з президентом країни Іваном Дуке Маркесом на борту.
Про це пише bbc.com.
Стрілянина сталася, коли гелікоптер летів неподалік від кордону з Венесуелою.
Президента сфотографували на злітній смузі після обстрілу. Його представник заявив, що в інциденті ніхто не постраждав.
Дуке засудив “боягузливий напад” і заявив, що “насильством або терористичними актами” його не залякати.
Нагадаємо, у травні у Колумбії за тиждень антиурядових протестів загинуло кілька десятків людей. Майже 1 тис. осіб отримала поранення.
Протести почалися після запропонованої владою податкової реформи, яку зрештою скасували. Демонстрації загострилися через невдоволення політикою уряду щодо охорони здоров'я, освіти та насильницьких репресій з боку правоохоронців.
Мітингарі вимагали, серед іншого, відставки президента Івана Дуке.