В інциденті ніхто не постраждав.

У Колумбії обстріляли вертоліт з президентом країни Іваном Дуке Маркесом на борту.

Про це пише bbc.com.

Стрілянина сталася, коли гелікоптер летів неподалік від кордону з Венесуелою.

Президента сфотографували на злітній смузі після обстрілу. Його представник заявив, що в інциденті ніхто не постраждав.

Дуке засудив “боягузливий напад” і заявив, що “насильством або терористичними актами” його не залякати.

Нагадаємо, у травні у Колумбії за тиждень антиурядових протестів загинуло кілька десятків людей. Майже 1 тис. осіб отримала поранення.

Протести почалися після запропонованої владою податкової реформи, яку зрештою скасували. Демонстрації загострилися через невдоволення політикою уряду щодо охорони здоров'я, освіти та насильницьких репресій з боку правоохоронців.

Мітингарі вимагали, серед іншого, відставки президента Івана Дуке.