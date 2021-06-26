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У Колумбії обстріляли вертоліт з президентом країни на борту

В інциденті ніхто не постраждав.

У Колумбії обстріляли вертоліт з президентом країни на борту
Іван Дуке Маркес
Фото: ЕРА/UPG

У Колумбії обстріляли вертоліт з президентом країни Іваном Дуке Маркесом на борту.

Про це пише bbc.com.

Стрілянина сталася, коли гелікоптер летів неподалік від кордону з Венесуелою.

Президента сфотографували на злітній смузі після обстрілу. Його представник заявив, що в інциденті ніхто не постраждав.

Дуке засудив “боягузливий напад” і заявив, що “насильством або терористичними актами” його не залякати.

Нагадаємо, у травні у Колумбії за тиждень антиурядових протестів загинуло кілька десятків людей. Майже 1 тис. осіб отримала поранення. 

Протести почалися після запропонованої владою податкової реформи, яку зрештою скасували. Демонстрації загострилися через невдоволення політикою уряду щодо охорони здоров'я, освіти та насильницьких репресій з боку правоохоронців.

Мітингарі вимагали, серед іншого, відставки президента Івана Дуке

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