Вбивство Флойда: експоліцейського Шовіна засудили до 22,5 років

Суд американського штату Міннесота засудив колишнього поліцейського Дерека Шовіна до 22,5 років в'язниці за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року на тротуарі Міннеаполіса, відео якого викликало глобальні протести.
Про це повідомляє Reuters.
Присяжні визнали 45-річного Шовіна винним у ненавмисному вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня та вбивстві другого ступеня.
Цей вирок є одним із найтриваліших, коли-небудь винесених колишнім поліцейським за використання незаконної смертельної сили в США, заявив журналістам генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еллісон.
"Сьогоднішній вирок не є справедливим, але це ще один момент реальної відповідальності на шляху до справедливості", - сказав Еллісон.
Прокурори просили призначити Шовіну покарання у вигляді ув’язнення терміном у 30 років. Захист просив умовного терміну та безуспішно домагався перегляду справи перед очікуваною апеляцією.
Нагадаємо, Флойд, темношкірий чоловік у наручниках, помер після того, як поліцейський упродовж декількох хвилин притискав своє коліно до його шиї навіть після того, як Флойд перестав рухатися і намагався сказати, що не може дихати.
Cмерть Флойда викликала багатотисячні акції протесту в різних штатах, під час деяких з них відбувалися масові заворушення, акти вандалізму, пограбування і вбивства.
6 червня тисячі людей у США знову вийшли на вулиці на акції проти поліцейського насилля і расової дискримінації. Протести пройшли в Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Філадельфії та інших великих американських містах.