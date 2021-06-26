Вбивство Флойда: експоліцейського Шовіна засудили до 22,5 років

Суд американського штату Міннесота засудив колишнього поліцейського Дерека Шовіна до 22,5 років в'язниці за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту в травні 2020 року на тротуарі Міннеаполіса, відео якого викликало глобальні протести.

Про це повідомляє Reuters.

Присяжні визнали 45-річного Шовіна винним у ненавмисному вбивстві другого ступеня, вбивстві третього ступеня та вбивстві другого ступеня.

Цей вирок є одним із найтриваліших, коли-небудь винесених колишнім поліцейським за використання незаконної смертельної сили в США, заявив журналістам генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еллісон.

"Сьогоднішній вирок не є справедливим, але це ще один момент реальної відповідальності на шляху до справедливості", - сказав Еллісон.

Прокурори просили призначити Шовіну покарання у вигляді ув’язнення терміном у 30 років. Захист просив умовного терміну та безуспішно домагався перегляду справи перед очікуваною апеляцією.

Нагадаємо, Флойд, темношкірий чоловік у наручниках, помер після того, як поліцейський упродовж декількох хвилин притискав своє коліно до його шиї навіть після того, як Флойд перестав рухатися і намагався сказати, що не може дихати.

Cмерть Флойда викликала багатотисячні акції протесту в різних штатах, під час деяких з них відбувалися масові заворушення, акти вандалізму, пограбування і вбивства.

6 червня тисячі людей у США знову вийшли на вулиці на акції проти поліцейського насилля і расової дискримінації. Протести пройшли в Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Філадельфії та інших великих американських містах.