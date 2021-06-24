Данілов анонсував рішення РНБО щодо українців, які потрапили під санкції США

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що РНБО готує нові санкції щодо 134 осіб, проти яких запровадили санкційні обмеження Сполучені Штати. Про це він заявив в ефірі Україна 24.

За словами секретаря РНБО, 29 червня в Україну прибудуть фахівці, які безпосередньо займаються процедурою санкцій США.

«Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися», – сказав Данилов.

Секретар РНБО уточнив, що в даний момент під американськими санкціями знаходиться 134 громадянина України, при цьому, 130 українців знаходяться під санкціями Мінфіну США, і ще четверо – під санкціями американського Держдепу.

Він зазначив, що США ввели свої санкції проти українців, які мали стосунок до анексії Криму в 2014 році, кіберзлочинців, порушників акту Магнітського (американський закон, що передбачає введення персональних санкцій стосовно осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в Росії), або ж громадян України, які брали участь у втручанні в вибори в США

«Ми отримали протокольні доручення від президента України з'ясувати, хто з громадян України на сьогоднішній день знаходиться під санкціями США, що це за громадяни і на якій підставі вони там опинилися», – заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що Рада національної безпеки і оборони після проведення зазначеної перевірки буде приймати окремі відповідні рішення по кожній особі.

«По кожній окремій людині буде прийматися окреме рішення, і, через певний проміжок часу, буде проведено засідання РНБО, і, в разі необхідності, буде прийнято відповідне рішення нашої Ради щодо введення проти цих людей санкцій з боку України», – підкреслив Олексій Данилов.

Нагадаємо, що під американськими санкціями перебувають чинні народні депутати Андрій Деркач і Олександр Дубінський, екснардеп Олександр Онищенко та олігарх Ігор Коломойський. Санкції щодо Коломойського стосуються заборони йому і членам родини отримувати візи до США.