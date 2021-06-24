Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
ГоловнаПолітика

Данілов анонсував рішення РНБО щодо українців, які потрапили під санкції США

Під американськими санкціями знаходиться 134 громадянина України.

Данілов анонсував рішення РНБО щодо українців, які потрапили під санкції США
Фото: Макс Требухов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що РНБО готує нові санкції щодо 134 осіб, проти яких запровадили санкційні обмеження Сполучені Штати. Про це він заявив в ефірі Україна 24.

За словами секретаря РНБО, 29 червня в Україну прибудуть фахівці, які безпосередньо займаються процедурою санкцій США. 

«Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися», – сказав Данилов.

Секретар РНБО уточнив, що в даний момент під американськими санкціями знаходиться 134 громадянина України, при цьому, 130 українців знаходяться під санкціями Мінфіну США, і ще четверо – під санкціями американського Держдепу.

Він зазначив, що США ввели свої санкції проти українців, які мали стосунок до анексії Криму в 2014 році, кіберзлочинців, порушників акту Магнітського (американський закон, що передбачає введення персональних санкцій стосовно осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права в Росії), або ж громадян України, які брали участь у втручанні в вибори в США

«Ми отримали протокольні доручення від президента України з'ясувати, хто з громадян України на сьогоднішній день знаходиться під санкціями США, що це за громадяни і на якій підставі вони там опинилися», – заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що Рада національної безпеки і оборони після проведення зазначеної перевірки буде приймати окремі відповідні рішення по кожній особі.

«По кожній окремій людині буде прийматися окреме рішення, і, через певний проміжок часу, буде проведено засідання РНБО, і, в разі необхідності, буде прийнято відповідне рішення нашої Ради щодо введення проти цих людей санкцій з боку України», – підкреслив Олексій Данилов.

Нагадаємо, що під американськими санкціями перебувають чинні народні депутати Андрій Деркач і Олександр Дубінський, екснардеп Олександр Онищенко та олігарх Ігор Коломойський. Санкції щодо Коломойського стосуються заборони йому і членам родини отримувати візи до США. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,

Читайте також