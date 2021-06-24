​Кожен п'ятий українець готовий підтримати Зеленського на президентських виборах, - опитування

Якщо б президентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би нинішній президент Володимир Зеленський - 22% усіх опитаних і 32% тих, хто точно візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

Про це свідчать результати опитування "Електоральні орієнтації громадян України", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

За п'ятого президента України Петра Порошенка готові проголосувати 11% усіх респондентів і 17% тих, хто точно піде на вибори й визначився з кандидатом, якого підтримуватиме.

Нардепа Юрія Бойка (фракція "Опозиційна платформа - За життя") готові підтримати 9% опитаних і 13% тих, хто точно візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати. За Юлію Тимошенко (фракція "Батьківщина") проголосували б 7% і 10% відповідно, за Ігоря Смешка - 4% і 7%, за експрем'єра Володимира Гройсмана - 3% і 4%, за Анатолія Гриценка - 2% і 3% відповідно, за спікера парламенту Дмитра Разумкова - 2% і 2%, за екснардепа Олега Ляшка - 2% і 2%,за екснардепа Руслана Кошулинського 1% і 2%, за мера Києва Віталія Кличка - 1% і 1%.

У разі виходу до другого туру Зеленського та Порошенка, перший отримав би 33% голосів усіх опитаних або 60% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати, а Порошенко - відповідно 20% і 40%.

У разі виходу до другого туру Зеленського та Бойка за нинішнього президента проголосували б 36% усіх опитаних або 76% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка - відповідно 13% і 24%.

Соціологічне дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 11 по 16 червня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Нагадаємо, у травні опитування Центру Разумкова показало, що якби вибори відбулися у травні 2021 року, закінчилися б так само, як і два роки тому - Зеленський переміг би Порошенка в другому турі. Червневе опитування КМІС показало приблизно такі ж рейтинги: Зеленський - 30,6%, Порошенко - 17,4%, Тимошенко 12,7%, Бойко - 10,6%