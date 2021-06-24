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Данілов проведе закриту нараду щодо підсанкційних у США українців, – ЗМІ

Нарада організована на доручення президента. 

Данілов проведе закриту нараду щодо підсанкційних у США українців, – ЗМІ
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретар РНБО Олексій Данілов у четвер проведе закриту нараду щодо перевірки 134 українців, на які США наклали санкції. Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела. Згодом інформацію про це підтвердили джерела "Інтерфакс-Україна"

За словами співбесідника УП, президент України доручив Данілову провести в Апараті РНБО закриту нараду стосовно виконання протокольного рішення РНБО, ухваленого на засіданні Ради 4 червня 2021 року, щодо санкцій, запроваджених органами США щодо громадян України.

За даними УП, нараду призначено на 16.30 24 червня.

Раніше Данілов повідомляв, що українські спецслужби перевірять всіх 134 українців, які знаходяться під американськими санкціями. За підсумками перевірки можуть бути ухвалені "відповідні рішення".

Нагадаємо, що під американськими санкціями перебувають чинні народні депутати Андрій Деркач і Олександр Дубінський, екснардеп Олександр Онищенко та олігарх Ігор Коломойський. Санкції щодо Коломойського стосуються заборони йому і членам родини отримувати візи до США. 

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