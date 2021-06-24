Вітренко вірить, що "Північний потік - 2" ще можна зупинити

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вірить, що газопровід "Північний потік - 2" ще можна зупинити.

"Навіть якщо будівництво буде завершено, потім цей газопровід треба сертифікувати, без цього він не може працювати - є відповідні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася", - сказав Вітренко в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

Але навіть отримання сертифікації ще не означає, що газопровід почне роботу.

"Щоб цей газопровід працював, багато ще чого потрібно: щоб були компанії, які бронюють потужності, щоб хтось купував газ, який йде через цей газопровід. І все це теж може бути предметом відповідних санкцій з боку США", - сказав Вітренко.

Глава "Нафтогазу" розказав, що під час свого недавнього візиту в США він обговорював з конгресменами наявні можливості зупинки проекту, оскільки адміністрація президента поки так і не застосувала найбільш дієві санкції. "Тому питання, яке ми обговорюємо з конгресменами, - додаткове законодавство, яке все ж зробити так, щоб адміністрація наклала ці санкції. З іншого боку, ми говоримо і з самою адміністрацією, щоб вони змінили своє рішення і наклали ці дієві санкції", - сказав він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Після цього стало відомо, що Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.