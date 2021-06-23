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ДФС знову провела обшук у "Київпастрансі"

Податкова міліція шукала докази розтрати на будівництві трамвайної лінії.

ДФС знову провела обшук у "Київпастрансі"
Фото: antikor.com.ua

Державна фіскальна служба у вівторок, 22 червня, провела обшуки у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Про це повідомила пресслужба відомства.

Слідчі дії відбулись у справі про ймовірне ухилення від сплати податків та привласнення бюджетних коштів.

"Службові особи КП «Київпастранс», діючи за попередньою змовою зі службовими особами відокремленого підрозділу комунального підприємства «Київпастранс» – «Дирекція по будівництву та утриманню об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури» та іншими суб’єктами господарської діяльності, в тому числі із ризиковими та транзитними суб’єктами підприємницької діяльності, протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії", – вважають у ДФС.

За оцінками відомства, загальна вартість робіт становила понад 80 мільйонів гривень, частину з яких було привласнено. Для встановлення збитків призначили експертизу.

Крім того, за даними ДФС, низка осіб допомагала окремим підприємствам ухилятися від податків.

У "Київпастрансі" вилучили комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію.

Нагадаємо, що у травні у "Київпастрансі" вже проводили обшук у справі про привласнення грошей, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі м. Києва.

"Київпастранс" - найбільший пасажирський перевізник у столиці. Він надає послуги із перевезення пасажирів автобусами, тролейбусами, трамваями та на фунікулері, а також залізничним транспортом внутрішнього сполучення (міська електричка).

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