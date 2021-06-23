Марченко: без грошей МВФ доведеться оптимізувати видатки

"Мінфін готовий до будь-якого розвитку подій, але для нас бажано, щоб МВФ надав фінансування"

Міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що без грошей Міжнародного валютного фонду держава буде змушена оптимізувати видатки.

Про це він сказав у інтерв'ю Forbes.

"Ми націлені на співпрацю з МВФ в рамках чинної програми, за якою Україна ще може отримати $2,9 млрд. Під співпрацю з МВФ підвʼязані макрофінансова допомога ЄС і програми Світового банку. За негативного розвитку подій будемо реагувати, заразом і шляхом оптимізації видатків", - сказав міністр.

Нагадаємо, що перший і поки що єдиний транш за кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

Ключовими вимогами для отримання грошей є ухвалення закону про очищення Вищої ради правосуддя, конкурсний відбір голови НАБУ та встановлення тюремного покарання за недостовірні декларації.