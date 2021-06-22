Сологуба завтра можуть звільнити з поста заступника голови НБУ

Термін контракту із ним спливає в липні цього року.

Рада Національного банку планує звільнити Дмитра Сологуба з посади заступника голови правління Національного банку України.

За інформацією LB.ua, відповідне рішення може бути прийнято на засіданні ради НБУ 23 червня. Джерела видання повідомили, що подання на звільнення Сологуба голова НБУ Кирило Шевченко надав декілька тижнів тому.

На посаду заступника голови НБУ Сологуба було призначено з 1 березня 2015 року. Термін шестирічного контракту з ним закінчується 11 липня 2021 року.

У вересні минулого року Сологуб заявив, що не збирається продовжувати роботу в НБУ після закінчення контракту.

Сологуб є одним із двох заступників глави НБУ, який працює ще з часів попереднього голови правління Якова Смолія. Другою є Катерина Рожкова. Її, за даними джерел LB.ua, звільняти поки не збираються, адже її контракт спливає не в цьому році, а у 2025.

І у Рожкової, і в Сологуба були певні складнощі з Радою НБУ. 5 жовтня Рада Національного банку оголосила догану та недовіру заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. 6 жовтня стало відомо, що Рожковій і Сологубу висловили недовіру через їхні публічні виступи.

15 жовтня джерела LB.ua повідомили, що на засіданні Ради Нацбанку готуються розглянути питання про звільнення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Проте засідання скасували за кілька годин до початку, пояснивши це технічними причинами.

Потім правління Нацбанку позбавило Рожкову більшості повноважень, але не звільнило. Повноваження з регулювання банківської сфери відійшли безпосередньо до голови НБУ Кирила Шевченка.

18 січня Печерський районний суд Києва відмовив заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу в задоволенні позову про визнання незаконними та скасування рішень про застосування до нього Радою НБУ дисциплінарних стягнень.

У квітні 2021 Катерина Рожкова та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб виграли в Окружному адміністративному суді Києва справи проти Ради НБУ і скасували догани та висловлення їм недовіри. Рада НБУ подала апеляції.