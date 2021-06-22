Хмельницьке комунальне підприємство замовило через Prozorro авто за 1,2 млн гривень

Машина має шкіряні сидінні з підігрівом та мультифункціональну камеру.

КП "Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" Хмельницької міськради замовило ПП "Торговий дім "Євромоторс" легкове авто Skoda Superb за 1,2 млн гривень. Про це з посиланням на дані Prozorro пишуть "Наші гроші".

"Євромоторс" має поставити Skoda Superb 2.0 TSI/140kW 7DSG 2021 року чорного кольору. Машина має подушки безпеки, двозонну систему кондиціонування, шкіряні сидіння з обігрівом і мультифункціональну камеру. Ціна на машину в такій комплектації стартує від 1,08 млн гривень.

Єдиним конкурентом на торгах було ДП "Базіс авто" Олександра Кауфмана, але ця пропозиція була дорожчою на 3000 гривень.

"Євромоторс" володіє ТОВ "Холдинг-інвест", яка належить "Еплюс консалтинг ОЮ". Бенефіціаром компанії є дружина екснардепа від БПП Михайла Гвоздьова Галина. Сам колишній нардеп вказаний директором "Холдинг-інвеста".

Нагадаємо, у квітні Національна поліція України підписала контракт на придбання 100 легкових автомобілів спеціального призначення на базі Renault Duster. Загальна вартість наближається до 400 млн гривень.